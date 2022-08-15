Gaziantep’te provokatif paylaşım yapan avukat sınır dışı edildi

Gaziantep Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu avukatın sınır dışı edildiğini açıkladı.

Suriyeli avukat Salah Alddin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de seçimler yaklaştıkça Suriyelilere yönelik baskının arttığını ileri sürdü.

Gaziantep Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen avukatla ilgili açıklama yaptı.

Sınır dışı edildi

Valilik, sosyal medya paylaşımlarında İl Göç İdaresi görevlileri için "kuduz köpek" benzetmesi yapan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Kemal Kılıçdaroğlu’nu Suriye’ye göndereceğiz." ifadelerini kullanan söz konusu avukatın yabancı uyruklu Salah Alddin isimli şahıs olduğunu ve sınır dışı edildiğini duyurdu.

Valilik açıklamada bulundu

İHA'nın haberine göre konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen S.A. isimli yabancı uyruklu avukatın Karkamış Kara Hudut Kapısı kanalıyla ülkemizden çıkışı sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.