Hasta ziyareti sırasında akrabalar arasında çıkan miras kavgasında 4 sağlık çalışanı, 3 şahıs tarafından palalı ve sopalı saldırıya uğradı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan özel bir hastaneye, hasta ziyareti için gelen iki akraba grubu arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Hastane koridorunda başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken, taraflar hastane çalışanları tarafından dışarı çıkartıldı.

PALALARLA GERİ DÖNDÜLER

İki grup bu kez araçlarında bulunan pala ve sopalarla hastaneye geri dönerek önce hastanenin güvenlik görevlisine daha sonra araya girmeye çalışan sağlık çalışanlarına saldırmaya başladı.

Güvenlik görevlileri ve sağlık çalışanlarının müdahalesi ile saldırgan bir şahsın elindeki pala yere düşerken, görevlilerden biri palayı alıp saldırganı kovalamaya başladı.

Saldırganın peşinden koşan görevli, şahsın dışarı çıkmasının ardından ise görev yaptığı güvenlik kulübesine geri dönerek palayı yere bıraktı.

Gaziantep'te sağlık çalışanlarına palalı saldırı

KENDİ ACILARINI UNUTUP, ACİL HASTAYA MÜDAHALE ETTİLER

Acil kapısı önünde süren olayların ardından kafasından ve elinden darbe alan sağlık çalışanları, kendi acılarını ve yaralarını unutarak, o anlarda trafik kazasıyla acile giriş yapan küçük çocuğa müdahale etmek için adeta birbirleri ile yarıştı.

Aldıkları darbeleri unutan sağlıkçılar, yaralı çocuğa müdahale ederek yaşama döndürdü.

3 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olaylarda 4’ü hastane çalışanı olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Hastane çalışanları ve hastane yönetimi ise meydana gelen olay sonrası şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

"BU ÇİRKİN OLAY BİZLERİ DERİNDEN ÜZDÜ"

Hasta yakınlarının saldırısı nedeniyle tepki gösteren hastane yönetiminden yapılan açıklamada, "14.06.2020 günü hastanemizde hasta yakınları arasında yaşanan tartışmayı ayırarak olayın taraflarını hastane dışına çıkaran güvenlik görevlilerimize hasta yakınlarının tekrar hastanemiz acil servisine gelerek sallama diye tabir edilen büyük kesici alet ile saldırması sonucu 2 güvenlik görevlimiz bir sağlık çalışanımız ve bir hasta danışmanımız yaralanmıştır. Özellikle pandemi sürecinde hastalarının sağlığını kendi sağlığının önünde tutarak fedakarca çalışan hastane çalışanlarımızın yaşadığı bu çirkin olay bizleri derinden üzmüştür. Yapılan bu şiddet eylemine kınıyoruz. Sağlıkta yaşanan şiddetin bir an önce son bulmasını diliyoruz” denildi.