Gaziantep’te sağlıkçılara palalı saldırıda 2 tutuklama

Özel bir hastanede hasta ziyareti esnasında akrabalar arasında çıkan miras kavgasında sağlık çalışanlarına pala ve sopalarla saldıran 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede iki akraba grup arasında miras kavgası çıkmıştı.

Kavgayı zorlukla ayıran hastane çalışanlarının, gruplardan birini dışarı çıkartması sonucu ellerinde pala ve sopalarla geri gelen grup, hastane ve sağlık çalışanlarına saldırmıştı.

SALDIRI ANI ANBEAN KAMERADA

Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilmişti.

Gaziantep'te sağlık çalışanlarına palalı saldırı İZLE

İKİSİ TUTUKLANDI

Saldırının ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden, ikisi tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin açıklama yaptı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Açıklamada, “Gaziantep’te 14 Haziran 2020 tarihinde özel bir hastanede tedavi gören akrabalarını ziyarete gelen gruplar arasında çıkan arbedede 2 sağlık çalışanının da darbedilmesi olayıyla ilgili olarak Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüphelilerden G.D ve B.D 15 Haziran'da Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, Ç.C ve A.D hakkında ise adli kontrol kararı verilmiş olup soruşturma devam etmektedir.” denildi.