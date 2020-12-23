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    Gaziantep'te sahte milli piyango bileti ele geçirildi

    Polis ekipleri, bir reklam firmasında 31 sahte çeyrek milli piyango biletine el koyarken; 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
    • AA
    • 23.12.2020 - 07:26
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    Gaziantep'te sahte milli piyango bileti ele geçirildi

    Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı dolayısıyla piyasaya sahtesinin sürülebileceği değerlendirilen milli piyango biletlerinin seyyar ve sabit satış yerlerindeki denetimlerini artırdı.

    31 ADET SAHTE ÇEYREK BİLET BULUNDU

    Bu kapsamda polis ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir reklam firmasında yaptığı aramada, 7'si yırtılmış vaziyette 31 sahte çeyrek milli piyango biletine el koydu.

    Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Gaziantep te sahte milli piyango bileti ele geçirildi #1

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