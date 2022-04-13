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    Gaziantep'te sahte pasaport basan şahıs yakalandı

    Sahte evraklar ve sahte pasaport düzenlediği belirlenen bir şahıs, evine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 18:15
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    Gaziantep'te sahte pasaport basan şahıs yakalandı

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki şüphelinin sahte pasaport ve evrak düzenlediği kişileri Avrupa'ya gönderdiği ihbarıyla harekete geçti.

    Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takiple şüphelinin M.İ. olduğunu belirledi. Adresi belirlenen M.İ., evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

    Sorgusu devam ediyor

    Şüphelinin ev ve otomobilindeki aramalarda 8 kişi adına düzenlenen pasaport ve yurt dışı para transferine ait dekontlar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.İ.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

    Gaziantep te sahte pasaport basan şahıs yakalandı #1

    Gaziantep te sahte pasaport basan şahıs yakalandı #2


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