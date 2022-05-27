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    Gaziantep'te saklanmak için çöp kovasına giren çocuğu itfaiye kurtardı

    Nizip ilçesinde saklambaç oynayan Suriye uyruklu çocuk, tercih ettiği çöp kovasında sıkıştı. Minik çocuk, itfaiye'nin 2 saatlik mücadelesi sonucunda kurtarıldı.
    • 27.05.2022 - 15:15
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    Gaziantep'te saklanmak için çöp kovasına giren çocuğu itfaiye kurtardı

    Gaziantep'in Nizip ilçesinde arkadaşlarıyla parka giden 4 yaşındaki çocuğun eğlencesi kursağında kaldı.

    Suriyeli Vahid E. saklanmak oyunu için, parkta bulunan çöp kovasını seçti.

    Çöp kovasında sıkıştı

    İHA'nın aktarımına göre, girdiği çöp kovasına sıkışan küçük çocuk, bulunduğu yerden çıkamayınca, arkadaşlarından ve ailesinden yardım istedi.

    Yakınlarının yardımıyla da sıkıştığı yerden kurtulamayan çocuğun imdadına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yetişti.

    2 saatlik müdahale

    İhbar üzerine kısa süre içerisinde olay yerine intikal eden ekipler, minik Vahid’i yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucunda mahsur kaldığı çöp kovasından kurtararak ailesine teslim etti.

    Müdahale sonrasında Vahid’in yakınları, itfaiye ekibine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

    Gaziantep te saklanmak için çöp kovasına giren çocuğu itfaiye kurtardı #1

    Gaziantep te saklanmak için çöp kovasına giren çocuğu itfaiye kurtardı #2

    Gaziantep te saklanmak için çöp kovasına giren çocuğu itfaiye kurtardı #3


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