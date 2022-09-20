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- Gaziantep’te 'savcıyım' diyerek 356 bin TL dolandırdı
Gaziantep’te 'savcıyım' diyerek 356 bin TL dolandırdı
- 20.09.2022 - 09:57
- Güncelleme : 20.09.2022 - 10:25
Gaziantep'te bir vatandaş polise başvurup, telefonla arayan bir kişinin kendisini savcı olarak tanıttığını ve kendisine terör örgütü ile irtibatı bulunduğu suçlamasını yönelttiğini söyledi.
Mağdur kişi, bundan kurtarmak için sahte savcının para istediğini, kendisinin de evde bulunan 356 bin lirayı söylenen yere bıraktığını, bir daha da kendisine ulaşamadığını belirtti.
Çok sayıda suç kaydı çıktı
Şikâyetçi olunması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.
Ekipler, paranın bırakıldığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin 'nitelikli dolandırıcılık' başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan H.K. olduğunu belirledi.
Operasyonla yakalandı
Polis, H.K.'yi düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.