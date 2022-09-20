Gaziantep’te 'savcıyım' diyerek 356 bin TL dolandırdı

Telefonla aradığı kişiye kendisini savcı olarak tanıtıp çeşitli suçlamalar yönelterek 356 bin lira dolandıran şüpheli, operasyonla yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gaziantep'te bir vatandaş polise başvurup, telefonla arayan bir kişinin kendisini savcı olarak tanıttığını ve kendisine terör örgütü ile irtibatı bulunduğu suçlamasını yönelttiğini söyledi.

Mağdur kişi, bundan kurtarmak için sahte savcının para istediğini, kendisinin de evde bulunan 356 bin lirayı söylenen yere bıraktığını, bir daha da kendisine ulaşamadığını belirtti.

Çok sayıda suç kaydı çıktı

Şikâyetçi olunması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, paranın bırakıldığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin 'nitelikli dolandırıcılık' başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan H.K. olduğunu belirledi.

Operasyonla yakalandı

Polis, H.K.'yi düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.