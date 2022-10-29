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    Gaziantep'te sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti

    Gaziantep’te tedavi sonrasında taburcu edilen bir hasta, sağlık ekiplerinin taşıdığı sedyeden düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
    • 29.10.2022 - 23:47
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    Gaziantep'te sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti

    Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'nde 21 Ekim Cuma günü, böbrek rahatsızlığı sebebiyle 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürülen yabancı uyruklu Hüseyin Mustafa, tedavisinin ardından taburcu edildi.

    Sedyeden düştü, beyin kanaması geçirdi

    Ambulansla evine götürülecek olan Mustafa, sedye ile ambulansa taşınırken sedyeden düştü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Hüseyin Mustafa, aynı hastanede tekrar tedavi altına alındı.

    Gaziantep te sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti #1

    8 gün sonra hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre Hüseyin, doktorları tüm çabasına rağmen 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Hüseyin Mustafa’nın cenazesi yapılan otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

    Olayı doğrulayan Gaziantep Sağlık Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını belirtti.

    Gaziantep te sedyeden düşen hasta hayatını kaybetti #2


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