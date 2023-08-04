Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan genç kurtarılamadı Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Aydın Güneş, İ.M., isimli şahısla yaşadığı tartışma sonucu öldürüldü. Genç yaşında silahlı saldırıya kurban giden Güneş'in cansız bedeni Yeşilkent Mezarlığı'na defnedilirken, katil zanlısı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Aydın Güneş ve H.E.A isimli arkadaşı, İ.M. isimli şahısla tartışmaya başladı.

Tartışma kısa süre içerisinde büyürken, İ.M. isimli şahıs, Aydın Güneş ve H.E.A.'ya ateş etti.

Ateş sonucu sırt bölgesine mermi isabet eden ve ağır yaralanan Aydın Güneş, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz genç hayatını kaybetti

Aydın Güneş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 17 yaşındaki Aydın Güneş'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından teslim edildiği yakınları tarafından Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi.

Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Olayın ardından çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı İ.M. isimli şahsı gözaltına alındı.

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan katil zanlısı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.