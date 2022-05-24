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    Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan motosikletli hayatını kaybetti

    Şahinbey ilçesinde arkadaşı ile motosiklette ilerlerken kurşun yağmuruna tutulan kişi kurtarılamazken, arkadaşı olay yerinden kaçtı.
    • 24.05.2022 - 09:17
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    Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan motosikletli hayatını kaybetti

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dün, sokak ortasında cinayet çıktı.

    Bülbülzade Mahallesi üzerinde arkadaşıyla birlikte motosikletle ilerleyen 35 yaşındaki Hakan Şah'ın önü kesildi.

    Motosikletin önünü kesen otomobil içerisindeki kişiler, Şah'ı hedef alarak kurşun yağdırmaya başladı.

    Motosikletteki arkadaşı kaçtı

    İHA'nın aktarımına göre saldırıda ağır yaralanan Şah’a, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Şah’ın yanındaki arkadaşı motosikletle olay yerinden uzaklaşırken araçtaki saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı.

    Gaziantep te silahlı saldırıya uğrayan motosikletli hayatını kaybetti #1

    Genç adam hayatını kaybetti

    112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralı Şah’ı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Şah, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Şah’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

    Gaziantep te silahlı saldırıya uğrayan motosikletli hayatını kaybetti #2

    Gaziantep te silahlı saldırıya uğrayan motosikletli hayatını kaybetti #3


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