Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan motosikletli hayatını kaybetti

Şahinbey ilçesinde arkadaşı ile motosiklette ilerlerken kurşun yağmuruna tutulan kişi kurtarılamazken, arkadaşı olay yerinden kaçtı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dün, sokak ortasında cinayet çıktı.

Bülbülzade Mahallesi üzerinde arkadaşıyla birlikte motosikletle ilerleyen 35 yaşındaki Hakan Şah'ın önü kesildi.

Motosikletin önünü kesen otomobil içerisindeki kişiler, Şah'ı hedef alarak kurşun yağdırmaya başladı.

Motosikletteki arkadaşı kaçtı

İHA'nın aktarımına göre saldırıda ağır yaralanan Şah’a, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Şah’ın yanındaki arkadaşı motosikletle olay yerinden uzaklaşırken araçtaki saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı.

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112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralı Şah’ı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Şah, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Şah’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri saldırıyla ilgili inceleme başlattı.







