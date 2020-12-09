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    Gaziantep'te sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

    Sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen çift; evlerinde can verirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • DHA
    • 09.12.2020 - 10:32
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    Gaziantep'te sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

    Gaziantep’in İslahiye ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Hasanlök Mahallesi’ndeki müstakil evlerinde oturan Mustafa (72) ile eşi Zeliha Duman (71) çifti, sobayı yakıp uyudu.

    Gece eve dönen çiftin oğulları Yücel Duman, içeride anne ve babasını hareketsiz şekilde yatarken buldu.

    Yücel Duman hemen durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeliha ve Mustafa Duman çiftinin yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

    Gaziantep te sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti #1

    OTOPSİ YAPILACAK

    Evde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazeleri İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Çiftin sobadan sızan gazdan zehirlenmiş olabileceği şüphesi üzerine cenazeler Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Jandarma çiftin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

    Gaziantep te sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti #2

    Gaziantep te sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti #3

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