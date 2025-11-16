Gaziantep'te şok görüntüler: 3 şahıs pompalı tüfekle rastgele ateş açtı

- Gaziantep'te 18 yaşından küçük 3 şahıs, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.
- Görüntüler sosyal medyada yayılınca polis harekete geçti ve şahısları yakaladı.
- Gaziantep Valiliği, konuyla ilgili 'gereği yapıldı' açıklamasında bulundu.
Gaziantep'te 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen 3 şahsın, ellerindeki pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş etme anları şoke etti.
Görüntülerde, şüpheli şahısların pompalı tüfekle çevredeki binalara aldırış etmeden ateş etmesi ise dikkat çekti.
GÖRÜNTÜLERDEKİ 3 ŞAHIS YAKALANDI
Şoke eden görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.
Yapılan çalışmaların ardından pompalı tüfekle ateş etme anları görüntülere yansıyan 3 şahıs yakalandı.
"ŞAHISLAR, KULLANDIKLARI TÜFEKLERLE BERABER YAKALANMIŞTIR"
Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden 'gereği yapıldı' başlığıyla yayımlanan açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi:
15.11.2025 günü sosyal medyada görülen pompalı tüfek teşhiri ve havaya ateş edilmesi görüntüleri ihbar olarak değerlendirilmiş, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Çocuk Şube ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, olayla bağlantılı 3 şahıs tespit edilerek, olayda kullanılan tüfek ile birlikte yakalanmıştır. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.