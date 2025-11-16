Gaziantep'te şok görüntüler: 3 şahıs pompalı tüfekle rastgele ateş açtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep'te 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen 3 şahsın, ellerindeki pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş etme anları şoke etti.

Görüntülerde, şüpheli şahısların pompalı tüfekle çevredeki binalara aldırış etmeden ateş etmesi ise dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLERDEKİ 3 ŞAHIS YAKALANDI

Şoke eden görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Yapılan çalışmaların ardından pompalı tüfekle ateş etme anları görüntülere yansıyan 3 şahıs yakalandı.

"ŞAHISLAR, KULLANDIKLARI TÜFEKLERLE BERABER YAKALANMIŞTIR"

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden 'gereği yapıldı' başlığıyla yayımlanan açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi: