Gaziantep'te sokağa çıkanlar emniyet müdürüne yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlere katıldı. Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkanlar Zeybek'e çeşitli bahaneler söyleseler de cezadan kaçamadılar.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında en sıkı tedbirlerin alındığı Gaziantep’te kısıtlama denetimleri sürüyor.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’te denetimlere katıldı. Karagöz Caddesi üzerinde kısıtlamaya rağmen sokakta bulunan vatandaşlar ile araçları durduran Zeybek, izin belgelerini kontrol etti.

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Denetimlerde Müdür Zeybek’in radarına takılan bir vatandaş ceza yememek için "Polisim" dediği kişinin emniyet müdürü olduğunu öğrenince cezadan kaçamadı.

Zeybek'in "Polis misin?" sorusuna kafasını sallayarak ‘evet’ diyen vatandaşın İstanbul Emniyetinde görevli sivil memur olduğu ortaya çıktı.

Emniyet Müdürü Zeybek, cezadan kaçmak isteyen sivil memura gereğinin yapılması talimatını verdi.

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"TÜPÇÜYÜZ DEDİLER"

Motosikletle cadde üzerinde dolaşan iki genç ile emniyet müdürü arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Emniyet Müdürü Zeybek, gençlere ne için dışarıda olduklarını sordu. Gençler ‘tüpçüyüz’ deyince Zeybek, “Tüp nerede? Arkadaki tüpe benzemiyor belgenizi gösterin” dedi.

Belge gösteremeyen gençlere de işlem yapıldı.

Emniyet Müdürü Zeybek, daha sonra kentin çeşitli noktalarında süren denetimleri yerinde incelemek için caddeden ayrıldı.