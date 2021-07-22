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    Gaziantep’te sokak ortasında kanlı infaz

    Gaziantep'te köpeğini gezdirmeye çıkaran bir kişi husumetlisi tarafından sokak ortasında kafasına sıkılarak öldürüldü. Öldürülen şahsın köpeği, sahibinin cenazesinin başından uzun süre ayrılmadı.
    • İHA
    • 22.07.2021 - 23:26
    • Güncelleme : 23.07.2021 - 00:11
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    Gaziantep’te sokak ortasında kanlı infaz

    Osmangazi Mahallesi Üniversite Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde dogo cinsi köpeğini gezdirmeye çıkaran Hakan Durmaz (35) bir süre köpeğini gezdirdikten sonra Gaziantep Üniversitesi önüne geldi. Üniversitenin ön giriş kapısına geldiği esnada yanında ticari bir araç duran Durmaz’ın üzerine araç içinden ateş açıldı.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Açılan ateş sonucu kafasına kurşun isabet eden Durmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Durmaz’a saldıran kimliği belirsiz kişiler araçla olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Durmaz’a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi Durmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Gaziantep’te sokak ortasında kanlı infaz VİDEO

    Gaziantep’te sokak ortasında kanlı infaz #1

    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    Olayın ardından yol trafiğe kapatılırken polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Durmaz’ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

    Gaziantep’te sokak ortasında kanlı infaz #2

    Gaziantep’te sokak ortasında kanlı infaz #3

    KÖPEK SAHİBİNİN BAŞINDAN AYRILMADI

    Durmaz’ın köpeği ise polis ekiplerinin incelemesi boyunca sahibinin başından ayrılmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması esnasında sürekli sahibini seyreden köpekle polis ekipleri ilgilendi. Durmaz’ın cesedinin cenaze aracına alınmasını dikkatle izleyen köpeğe polisler su verdi. Kimsesiz kalan köpek Gaziantep Hayvan Bahçesi ekipleri tarafından barınağa götürüldü.

    Gaziantep’te sokak ortasında kanlı infaz #4

    Gaziantep’te sokak ortasında kanlı infaz #5

    Gaziantep’te sokak ortasında kanlı infaz #6

    Gaziantep’te sokak ortasında kanlı infaz #7

    Gaziantep’te sokak ortasında kanlı infaz #8

    Gaziantep’te sokak ortasında kanlı infaz #9

    Gaziantep’te sokak ortasında kanlı infaz #10

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