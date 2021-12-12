Gaziantep'te sökmeye çalıştığı hurdanın altında kalarak hayatını kaybetti

Hurda araç, kaynak makinesiyle çalışan Sandıkçı'nın üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan vatandaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hurdacılık yapan Ali Rıza Sandıkçı'dan ölüm haberi geldi.

38 yaşındaki Sandıkçı, atıl durumda olan aracın altında kaynak makinesiyle çalışmaya başladı.

KESMEYE ÇALIŞTIĞI HURDANIN ALTINDA KALDI

Öğle saatlerinde sanayi sitesinde meydana gelen olayda, Sandıkçı, hurda durumda olan bir iş makinesini yakınlarıyla birlikte kaynak makinesi ile kesmeye çalıştı.

Sandıkçı, çalıştığı sırada 3 ton ağırlığındaki iş makinesinin altında kaldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sandıkçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ OTOPSİ İÇİN MORGA GÖNDERİLDİ

3 çocuk babası Sandıkçı'nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderilirken, polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü kaydedildi.