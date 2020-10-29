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    Gaziantep'te soluk borusuna mama kaçan Fatma bebek öldü

    2,5 aylık Suriyeli bebek, nefes borusuna kaçan mama nedeniyle hayatını kaybetti. Baba, bebeğinin cansız bedenini, cenaze aracına kucağında taşıdı.
    • DHA
    • 29.10.2020 - 12:49
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 13:01
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    Gaziantep'te soluk borusuna mama kaçan Fatma bebek öldü

    Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Suriye uyruklu Meryem Halaf, mama verdiği 2,5 aylık bebeği Fatma'nın nefes almakta güçlük çektiğini fark etti.

    İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

    OTOPSİ YAPILDI

    Mamanın nefes borusuna kaçması nedeniyle öldüğü saptanan Fatma bebeğe, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.

    BABASI CENAZE ARACINA KUCAĞINDA TAŞIDI

    Baba Ahmet Halaf'ın ceset torbasına koyulan cansız bedenini cenaze arabasına kucağında taşıdığı bebek, İslahiye'de defnedilecek.

    Gaziantep te soluk borusuna mama kaçan Fatma bebek öldü #1

    Gaziantep te soluk borusuna mama kaçan Fatma bebek öldü #2

    Gaziantep te soluk borusuna mama kaçan Fatma bebek öldü #3

    Gaziantep te soluk borusuna mama kaçan Fatma bebek öldü #4

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