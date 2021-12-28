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    Gaziantep'te son bir haftada 21 trafik kazası meydana geldi

    Kent merkezinde son bir hafta içerisinde yaşanan 21 trafik kazası, kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 28.12.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 18:03
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    Gaziantep'te son bir haftada 21 trafik kazası meydana geldi

    Gaziantep kent merkezinde son bir hafta içerisinde çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

    Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında son bir hafta içerisinde meydana gelen ve kent güvenlik yönetim sistemi ile plaka tanıma sistemi kameralarına yansıyan trafik kazalarına ait görüntüleri yayınladı.

    Yayınlanan görüntülerde hız, şerit ve ışık ihlali yapan sürücüler ile yayaların karıştığı kazalar kameralara yansıdı.

    CAN KAYBI YAŞANMADI

    Meydana gelen kazalar sonucu, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemi bir kez daha görülürken, kazalarda herhangi bir can kaybının olmaması ise yürekleri ferahlattı.

    Gaziantep'te son bir haftada 21 trafik kazası meydana geldi VİDEO


    21 AYRI KAZA GÖRÜNTÜSÜ YAYINLANDI

    Emniyet, kent merkezindeki Karacaahmet Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi, Kamil Ocak Caddesi, Kiremit Caddesi, Seferpaşa Mahallesi, Şahinler Vadisi Girişi, Osmangazi Mahallesi, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Ünaldı PTT Kavşağı, Göllüce Mahallesi, Gatem Kavşağı, Çimento Kavşağı, Yeditepe Mahallesi, Binevler Mahallesi, Narlıtepe Mahallesi, Düztepe Mahallesi, Hacıbaba Mahallesi, Rasaf Yolu Kavşağı, Cumhuriyet Mahallesi ve Karataş Mahallesi'nde meydana gelen 21 ayrı kazanın görüntüsünü paylaştı.

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