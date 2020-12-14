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    Gaziantep’te sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı: 1 ölü, 3 yaralı

    İki grup arasında sosyal medya üzerinde çıkan tartışma sokağa taştı. İki grubun sokak ortasındaki silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 14.12.2020 - 19:39
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    Gaziantep’te sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı: 1 ölü, 3 yaralı

    Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'nde, sosyal medya üzerinde tartışan iki akraba grubun tartışması sokağa taştı.

    Pompalı silahların kullanıldığı kavgada kafasından vurulan Neyşan Gezer (42) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Olayda yaralanan M.G, C.G ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

    GENÇ KIZ TARAFINDAN ATEŞ AÇILDI

    Olayın görgü tanıkları, grupların ilk önce tartışmaya başladığını, daha sonra bir genç kızın karşı tarafın üzerine pompalı tüfekle ateş etmeye başladığını söyledi. Polis olaya karışan 2 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.

    Gaziantep’te sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı: 1 ölü, 3 yaralı #1

    Gaziantep’te sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı: 1 ölü, 3 yaralı #2

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