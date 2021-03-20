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Gaziantep'te suç makinesi hırsız yakalandı
2 motosiklet çalan hırsız önce güvenlik kamerasına sonra ise polis ekiplerine yakalandı. 31 suç kaydı bulunan zanlı M.T. gözaltına alınarak tutuklandı.
- İHA
- 20.03.2021 - 13:00
- Güncelleme : 20.03.2021 - 13:05
Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşanan 2 motosiklet hırsızlığı üzerine harekete geçen Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 olaya dair güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.
Güvenlik kamera görüntülerinden zanlının M.T. isimli kişi olduğunu belirleyen ekipler M.T.’yi gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Daha önceden 31 suç kaydı bulunan M.T. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan M.T. tutuklanarak cezaevine konuldu.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Anbean güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anlarında apartman girişine konulan motosikleti rahat tavırlarla çıkaran M.T. çaldığı motosikletle olay yerinden uzaklaşıyor.
Gaziantep'te suç makinesi hırsız yakalandı VİDEO