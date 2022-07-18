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    Gaziantep’te Suriyeli baba oğlunu öldürdü

    Suriyeli baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı. Ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 18.07.2022 - 11:33
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    Gaziantep’te Suriyeli baba oğlunu öldürdü

    Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu Salih Necar (39) ile 19 yaşındaki oğlu Muhammed Necar arasında dün gece bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışmada Muhammed Necar, babası Salih Necar tarafından bıçaklandı.

    Kurtarılamadı

    Ağır yaralanan ve ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Necar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Muhammed Necar'ın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    Gaziantep’te Suriyeli baba oğlunu öldürdü #1

    Katil baba gözaltında

    DHA’nın haberine göre olay sonrası gözaltına alınan Salih Necar'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Gaziantep’te Suriyeli baba oğlunu öldürdü #2


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