Gaziantep’te Suriyeli baba oğlunu öldürdü

Suriyeli baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı. Ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu Salih Necar (39) ile 19 yaşındaki oğlu Muhammed Necar arasında dün gece bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada Muhammed Necar, babası Salih Necar tarafından bıçaklandı.

Kurtarılamadı

Ağır yaralanan ve ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Necar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Muhammed Necar'ın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Katil baba gözaltında

DHA’nın haberine göre olay sonrası gözaltına alınan Salih Necar'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.