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- Gaziantep'te Suriyeli kadına tekme atan saldırgan tutuklandı
Gaziantep'te Suriyeli kadına tekme atan saldırgan tutuklandı
- 31.05.2022 - 16:50
- Güncelleme : 31.05.2022 - 17:08
Türkiye bugün Gaziantep'te Suriyeli kadına yönelik saldırıyı konuştu.
39 yaşındaki Şakir Çakır adlı saldırgan, çocuk kaçırdığını idda ettiği Suriye uyruklu Leyla Muhammed'in (70), yüzüne tekme attı.
Büyük tepki
Görüntüler sosyal medyaya yayıldı, büyük tepki topladı.
Kadının içler acısı hali, her kesimden insanın adeta canını yaktı
Savcılıktan yeniden gözaltı kararı
Uyuşturucu ve hırsızlıktan birçok suç kaydı bulunan saldırgan, önce gözaltına alındı, sonra ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Çakır, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.
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'Pişmanım' dedi
İfadesi alınan saldırgan, Düztepe Mahallesi'nde toplanan kalabalığın, kadının çocuk kaçırdığını söylediğini duyunca kendisini kaybedip, tekme attığını söyledi.
Pişman olduğunu dile getiren Çakır, sorgusunun tamamlanmasının ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.
Tutuklandı
DHA'nın haberine göre; Suriyeli Leyla Muhammed'e, bankta otururken tekmeyle saldıran Çakır, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'nitelikli kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.