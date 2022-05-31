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    Gaziantep'te Suriyeli kadına tekme atan saldırgan tutuklandı

    Suriye uyruklu zihinsel engelli kadına bankta otururken tekmeyle saldıran zanlı, 'nitelikli kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 31.05.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 17:08
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    Gaziantep'te Suriyeli kadına tekme atan saldırgan tutuklandı

    Türkiye bugün Gaziantep'te Suriyeli kadına yönelik saldırıyı konuştu.

    39 yaşındaki Şakir Çakır adlı saldırgan, çocuk kaçırdığını idda ettiği Suriye uyruklu Leyla Muhammed'in (70), yüzüne tekme attı.

    Büyük tepki

    Görüntüler sosyal medyaya yayıldı, büyük tepki topladı.

    Kadının içler acısı hali, her kesimden insanın adeta canını yaktı

    Savcılıktan yeniden gözaltı kararı

    Uyuşturucu ve hırsızlıktan birçok suç kaydı bulunan saldırgan, önce gözaltına alındı, sonra ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Çakır, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

    Gaziantep'te engelli Suriyeli kadını darbettiler VİDEO

    'Pişmanım' dedi

    İfadesi alınan saldırgan, Düztepe Mahallesi'nde toplanan kalabalığın, kadının çocuk kaçırdığını söylediğini duyunca kendisini kaybedip, tekme attığını söyledi.

    Pişman olduğunu dile getiren Çakır, sorgusunun tamamlanmasının ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.

    Gaziantep te Suriyeli kadına tekme atan saldırgan tutuklandı #1

    Tutuklandı

    DHA'nın haberine göre; Suriyeli Leyla Muhammed'e, bankta otururken tekmeyle saldıran Çakır, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'nitelikli kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep te Suriyeli kadına tekme atan saldırgan tutuklandı #2

    Gaziantep te Suriyeli kadına tekme atan saldırgan tutuklandı #3

    Gaziantep te Suriyeli kadına tekme atan saldırgan tutuklandı #4


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