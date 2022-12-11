Oturdukları sitede asansöre binen N.T., tanımadığı 50-60 yaşlarındaki bir şahsın bıçaklı tacizine uğradı. Uzun süre direnen kızın yardımına annesi koştu. Boğuşmada yaralanan kıza 10 dikiş atıldı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde geçtiğimiz günlerde korku dolu bir taciz olayı yaşandı.

15 yaşındaki N.T. isimli kız çocuğu, 50-60 yaşlarındaki şahsın bıçaklı tacizine uğradı.

Akşam saatlerinde bir siteye ait binada yaşanan olayda, N.T.'nin peşinden giden şahıs, kız çocuğuyla birlikte asansöre bindi.

Bıçakla taciz edildi

Kapının kapanmasının ardından şahıs tarafından bıçak çekilen ve ardından tehditle taciz edilen küçük kız, uzun süre direnerek boğuştu.

Daha sonra kızının çığlıklarını duyan anne, koşarak kızını tacizcinin elinden kurtardı.

İHA'nın aktarımına göre; boğuşma esnasında elinden yaralanan ve parmağına 10 dikiş atılan N.T’nin uğradığı saldırı ile ilgili ise polis inceleme başlattı.

Gaziantep'te tacize uğrayan 15 yaşındaki kız o anları anlattı ViDEO

"Telefonu ne yapacağım, ben seni istiyorum"

Yaşadığı olayı İHA’ya anlatırken gözyaşlarını tutamayan N.T., “O gün ben evde kimse olmadığı için yeğenimi okuldan almaya gittim. O adamı okulun bahçesinde gördüğümü hatırlıyorum, yeğenimi okuldan aldıktan sonra evine bıraktım. O sırada ağabeyimle karşılaştım, ağabeyim ekmek almaya gidiyormuş. Meğerse o adam beni halen takip ediyormuş. Daha sonra oturduğumuz binaya yetiştim asansöre binecektim, o sırada arkamdaydı kapıyı kendisine tuttum. O sırada ben kendisine bakmıyordum arkam dönüktü. Bıçak varmış cebinde ve bana adımı sordu, cevap vermedim, ondan korkmamamı söyledi. Daha sonra bıçağı boğazıma dayadıktan sonra ’Ama istediklerimi yaparsan’ dedi. Ben bıçağı görünce bıçağa sarıldım. O sırada bıçak elimi kesti ve kanlar süzülüyordu. Kendisine çok yalvardım, telefonumu kendisine bile vermek istedim. Kendisi de ’Telefonu ne yapacağım, ben seni istiyorum’ dedi. O sırada çok korkmuştum, ben bıçağı çektim elinden düştü, sonrasında boğazımı sıkmaya başladı." dedi.

"Belime çıkmış ve boğazıma bıçak dayamıştı"

Bir süre asansörde saldırgan ile boğuştuğunu anlatan kız, annesinin yardımıyla tacizciden kurtulduğunu belirterek, "Boğazımı sıkmaya devam ederken bir taraftan da yere düşen bıçağı almaya çalıştı. Ben kendisine bana dokunmaması gerektiğini söyledim. Ona rağmen boğazımı daha da sıkıyordu. Bana 'Bağırırsan boğazını keserim' gibi tehditlerde bulundu. '5 dakika dişini sık, eğer çırpınırsan canın çok acır' gibi kelimeler söyledi. Boğazımı sıkarken bir ara gözlerim karardı bayılacak gibi oldum. Can havliyle 8'inci kat tuşuna bastım ve o katın kapısı yarım açıldı. Bu kez o tuşa bastı ve kapı kapandı. Daha sonra bağırmalarımı annem duydu, 10'uncu kata çağırdı asansörü. Kapı açıldığında adam benim belime çıkmış ve boğazıma bıçak dayamıştı. Annem o an adamın ceketinden tutup ’Sen benim kızıma ne yapıyorsun’ dedi. Panikle bıçağın ters tarafını tutmuş. Annem o adamı çekerken anneme bıçak salladı ve annem geri çekildi. Ardından şahıs merdivenlerden kaçtı." dedi.

Binadakileri sapık var diyerek kandırdı

Şahsın kaçmadan önce kendisine tekme attığını anlatan kız, şahsın kaçarken ise sesleri duyarak dışarı çıkan bina sakinlerini, "Binada sapık var, sapığı kovalıyorum. İçeriye girin, size bir şey olmasın." diyerek kandırdığını kaydetti.

"Bir an önce yakalanıp cezasını çeksin istiyorum"

Olay nedeniyle büyük bir travma yaşayan N.T, artık her şeyden korktuğunu kaydetti. Evden dışarı çıkmaya korktuğunu anlatan kız, “Psikolojim bozuldu, kapının önüne bile çıkamıyorum. Parmağımda 10 tane dikiş var, sağlık ocağına muayene için gitmem gerekiyor gidemiyorum. Asansöre binmek istiyorum korkuyorum. Bir an önce yakalanıp cezasını çeksin istiyorum. Bana bunu yaşattı, yetkililerin bir an önce bulmasını istiyorum.” dedi.

"Kızım çok acılar ve korku yaşadı"

Kızının yaşadığı olayı gözyaşlarıyla anlatan anne A.T., “Benim kızım çok acılar ve korku yaşadı. Asansörde bağrışmaları duydum ve asansöre baktığımda kızımın bir eliyle boğazını sıkıyor, diğer eliyle de boğazına bıçağı dayadığını gördüm. Kızım ’Anne’ diye bağırdığı anda şaşıran şüphelinin elinden zorla kurtardım. Çok korkuyoruz, kızım ne okula ne de eve gidebiliyor. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bu şahıs 50-60 yaşlarında birisidir.” şeklinde konuştu.