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    Gaziantep'te takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı

    Seyir halindeki bir araca arkadan gelen tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 16:43
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 16:48
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    Gaziantep'te takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı

    Gaziantep'teki Nizip-Gaziantep karayolu Sanayi kavşağında Müslüm D. kontrolündeki 27 SN 408 plakalı tır, Celal K. idaresindeki 27 NJ 456 plakalı Tofaş marka araca arkadan hafif şekilde çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Celal K. idaresindeki araç, savrularak taklalar attı. Taklalar atan araç, ters döndükten sonra durabildi.

    3 YARALI

    Kaza esnasında araç içerisinde bulunan sürücü Celal K. ile yolcular Ayşe K. ve Cafer T. yaralandı.

    Gaziantep'te takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı VİDEO


    Gaziantep te takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı #1

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ters dönen araç içerisinde yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Gaziantep te takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı #2

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Gaziantep te takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı #3

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