Seyir halindeki bir araca arkadan gelen tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'teki Nizip-Gaziantep karayolu Sanayi kavşağında Müslüm D. kontrolündeki 27 SN 408 plakalı tır, Celal K. idaresindeki 27 NJ 456 plakalı Tofaş marka araca arkadan hafif şekilde çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Celal K. idaresindeki araç, savrularak taklalar attı. Taklalar atan araç, ters döndükten sonra durabildi.

3 YARALI

Kaza esnasında araç içerisinde bulunan sürücü Celal K. ile yolcular Ayşe K. ve Cafer T. yaralandı.

Gaziantep'te takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı VİDEO











HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ters dönen araç içerisinde yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.





İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



