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Gaziantep'te takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı
- İHA
- 24.02.2021 - 16:43
- Güncelleme : 24.02.2021 - 16:48
Gaziantep'teki Nizip-Gaziantep karayolu Sanayi kavşağında Müslüm D. kontrolündeki 27 SN 408 plakalı tır, Celal K. idaresindeki 27 NJ 456 plakalı Tofaş marka araca arkadan hafif şekilde çarptı.
Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Celal K. idaresindeki araç, savrularak taklalar attı. Taklalar atan araç, ters döndükten sonra durabildi.
3 YARALI
Kaza esnasında araç içerisinde bulunan sürücü Celal K. ile yolcular Ayşe K. ve Cafer T. yaralandı.
Gaziantep'te takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı VİDEO
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ters dönen araç içerisinde yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.