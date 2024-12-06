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İHA

Gaziantep'in Karkamış ilçesi kırsal Alaçalı Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Hakan Tiryaki idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyeti kayboldu.

Bunun üzerine otomobil takla atarak yol kenarındaki araziye savruldu.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kazada araç hurdaya dönerken, kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 ÖLÜ, 2 YARALI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada araç içerisinde bulunan Alpaslan Öyke, Tolga Burak Tiryaki, ve İsmail Göğebakan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralanan sürücü Hakan Tiryaki ile Yunus Ağır ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ölen 3 kişinin cenazesi ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.