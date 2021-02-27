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- Gaziantep'te takla atan otomobilde yanarak öldü
Gaziantep'te takla atan otomobilde yanarak öldü
Kontrolden çıkıp takla attıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü Mehmet Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti.
- DHA
- 27.02.2021 - 16:31
Gaziantep-Kilis karayolunda, Mehmet Bulut yönetimindeki plakası öğrenilemeyen araç, direksiyon kontrolünün kaybolması sonucu takla attı, ardından da alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
SÜRÜCÜNÜ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Bulut’un yaşamını yitirdiği belirlendi. 5 çocuk babası Bulut'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.