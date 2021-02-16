Gaziantep'te çalıştığı taksi durağının önünde husumetli olduğu kuzeninin silahlı saldırısına uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde Akkent Taksi Durağı önünde meydana gelen olayda iddiaya göre, taksi durağında şoför olarak çalışan Kemal Y., mahalle muhtarı olduğu iddia edilen kuzeni Yusuf Y. tarafından iş yerine bırakıldı.

Kemal Y., araçtan indikten sonra aralarında husumet olduğu iddia edilen kuzeni Yusuf Y.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Kemal Y. ağır yaralanırken, kuzeni ise araçla olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kemal Y.'ye dakikalarca kalp masajı yaptı.

Yapılan kalp masajının ardından tekrar hayata döndürülen Kemal Y., özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Ancak Kemal Y., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MUHTAR OLDUĞU İDDİA EDİLEN ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kuzenini vurarak olay yerinden kaçan ve Nizip ilçesi Kızılin Mahallesi Muhtarı olduğu iddia edilen Yusuf Y., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te taksi durağı önünde kuzenini öldürdü VİDEO