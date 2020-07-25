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    Gaziantep'te tamir atölyesindeki hırsızlık kamerada

    Tamir atölyesinde hırsızlık yapan şüpheli şahsı, kamera kayıtları ele verdi. 24 ayrı suç kaydı olan şüpheli, görüntülerden tespit edilerek yakalandı.
    • İHA
    • 25.07.2020 - 14:55
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    Gaziantep'te tamir atölyesindeki hırsızlık kamerada

    Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir tamir atölyesinde hırsızlık meydana geldi.

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, İstasyon Mahallesi'ndeki bir tamir atölyesine girerek hırsızlık yapan ve 24 ayrı suç kaydığı olduğu ortaya çıkan şüpheli şahıs yakalandı.

    GÜVENLİK KAMERALARI KAYITTAYDI

    Şüpheli şahsın, atölyeden hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

    Gaziantep'te tamir atölyesindeki hırsızlık kamerada VİDEO


    TUTUKLANDI

    Görüntülerden tespit edildikten sonra yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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