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    Gaziantep'te tankerin çarptığı motosikletteki 2 kişi vefat etti

    Tankerin çarptığı motosikletteki sürücü Nail Cumalı ile arkasında oturan arkadaşı Hoşan Gezginci, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 25.06.2021 - 17:16
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    Gaziantep'te tankerin çarptığı motosikletteki 2 kişi vefat etti

    Öğleden sonra Gaziantep'teki Beykent Mahallesi yakınlarında 23 yaşındaki Nail Cumalı'nın kullandığı 27 ACD 859 plakalı motosiklete, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 U 2452 plakalı tanker çarptı.

    Kazada motosiklet devrilirken, Nail Cumalı ile arkasında oturan arkadaşı Hoşan Gezginci, yola savruldu.

    İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Cumalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

    KURTARILAMADI

    Ağır yaralı Gezginci ise ambulansla götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Nail Cumalı ve Hoşan Gezginci'nin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tanker sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Gaziantep te tankerin çarptığı motosikletteki 2 kişi vefat etti #1

    Gaziantep te tankerin çarptığı motosikletteki 2 kişi vefat etti #2

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