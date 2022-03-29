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- Gaziantep'te tapu işlemleri karşılığı rüşvet alan memura suçüstü
Gaziantep'te tapu işlemleri karşılığı rüşvet alan memura suçüstü
Rüşvet karşılığı işlem ihbarı alan polis ekipleri, Tapu Müdürlüğü'ne düzenlediği operasyonda suçüstü yakaladığı memuru gözaltına aldı.
- DHA
- 29.03.2022 - 11:25
- Güncelleme : 29.03.2022 - 11:47
Gaziantep'te tapu karşılığı rüşvet alan memur, ekiplerin dikkatinden kaçamadı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yavuzeli ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde bir memurun rüşvet karşılığı işlem yaptığı ihbarı aldı.
MÜDÜRLÜK BİNASINA OPERASYON
Bu kapsamda harekete geçen ekipler, adrese yönelik operasyon başlattı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Baskında bir kişiden rüşvet alan ve ismi açıklanmayan memur, suçüstü yakalandı.
Memur ile rüşvet verdiği belirlenen kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.