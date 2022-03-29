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    Gaziantep'te tapu işlemleri karşılığı rüşvet alan memura suçüstü

    Rüşvet karşılığı işlem ihbarı alan polis ekipleri, Tapu Müdürlüğü'ne düzenlediği operasyonda suçüstü yakaladığı memuru gözaltına aldı.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 11:47
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    Gaziantep'te tapu işlemleri karşılığı rüşvet alan memura suçüstü

    Gaziantep'te tapu karşılığı rüşvet alan memur, ekiplerin dikkatinden kaçamadı.

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yavuzeli ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde bir memurun rüşvet karşılığı işlem yaptığı ihbarı aldı.

    MÜDÜRLÜK BİNASINA OPERASYON

    Bu kapsamda harekete geçen ekipler, adrese yönelik operasyon başlattı.

    Gaziantep te tapu işlemleri karşılığı rüşvet alan memura suçüstü #1

    SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Baskında bir kişiden rüşvet alan ve ismi açıklanmayan memur, suçüstü yakalandı.

    Memur ile rüşvet verdiği belirlenen kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

    Gaziantep te tapu işlemleri karşılığı rüşvet alan memura suçüstü #2

    Gaziantep te tapu işlemleri karşılığı rüşvet alan memura suçüstü #3


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