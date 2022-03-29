Gaziantep'te tapu işlemleri karşılığı rüşvet alan memura suçüstü

Rüşvet karşılığı işlem ihbarı alan polis ekipleri, Tapu Müdürlüğü'ne düzenlediği operasyonda suçüstü yakaladığı memuru gözaltına aldı.

Gaziantep'te tapu karşılığı rüşvet alan memur, ekiplerin dikkatinden kaçamadı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yavuzeli ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde bir memurun rüşvet karşılığı işlem yaptığı ihbarı aldı.

MÜDÜRLÜK BİNASINA OPERASYON

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, adrese yönelik operasyon başlattı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Baskında bir kişiden rüşvet alan ve ismi açıklanmayan memur, suçüstü yakalandı.

Memur ile rüşvet verdiği belirlenen kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.





