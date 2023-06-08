Gaziantep'te tarla yangını depremzede çiftçiye bir darbe daha indirdi Islahiye'de başlayan ve 7 saatte söndürülen yangında 7 bin dönümlük tarım arazisi yanarken milyonlarca liralık zarar ortaya çıktı.

İHA

Deprem bölgesinde çiftçilerin hasat zamanı geldi.

Bu hasat döneminde özellikle Gaziantep'te tarla yangını haberleri art arda geliyor.

Bu kez Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Beyler Mahallesi'ndeki tarlada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık 7 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Rüzgarın etkisiyle hızla tarlalara yayılan alevler, İslahiye Organize Sanayi Bölgesi'nin doğalgaz ihtiyacını karşılayan ve bölgede bulunan Doğalgaz Dağıtım Merkezi'ni teğet geçerken, geçtiği yerleri ise adeta kül etti.

7 bin dönümlük tarım ürünü yandı

Yaklaşık 7 bin dönüm, buğday tarlası, bitki, maki ve örtü alanının kül olduğu yangında, yüzlerce canlı da telef oldu. En büyük zararı bölge çitçilerin gördüğü yangında, bölgede arazisi bulunan onlarca çiftçinin biçmeyi beklediği buğdayın yanması sonucu milyonlarca lira zarar gördü.

Aşırı sıcakların etkili olduğu bölgede yangının sebebinin henüz belirlenemediği öğrenildi.