Gaziantep'te tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

16 yaşındaki katil zanlısı polis tarafından gözaltına alınırken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

D.U. isimli çocuk ile birkaç arkadaşı, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Şehreküstü bölgesindeki parkta bir araya geldi.

Grup, parkta sohbet ederken, C.B. isimli başka bir çocuk da elinde pompalı tüfekle yanlarına geldi.

TÜFEKLE VURDU

16 yaşındaki C.B., daha önce tartışma yaşadığı D.U.'yu elindeki pompalı tüfekle yaraladı. Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan D.U.'yu hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS EKİPLERİ GÖZALTINA ALDI

Hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edilen C.B. isimli çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.