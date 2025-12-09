Gaziantep'te tartıştığı eşi tarafından av tüfeği ile katledildi İslahiye ilçesinde 35 yaşındaki Ayşe Kaplan, tartıştığı eşi tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülürken katil kocanın gözaltına alındığı belirtildi.

Olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri Ayşe Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kan donduran cinayet... Osman Kaplan, kısa süre önce kayıp başvurusunda bulunduğu eşinin Kayseri'de olduğunu öğrendi. Eşini Kayseri'den alıp Yeşilyurt Mahallesi'ne getiren Osman Kaplan ile Ayşe Kaplan arasında tartışma çıktı. TARTIŞMA SONRASI EŞİNİ VURDU Tartışmanın büyümesi ile Osman Kaplan, hayvancılık yaptıkları çadırda av tüfeği ile eşine ateş açtı. EKİPLER SEVK EDİLDİ Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. HAYATINI KAYBETTİ Ayşe Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çocuk annesi Ayşe Kaplan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. KATİL KOCA GÖZALTINDA Osman Kaplan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

