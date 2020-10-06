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    Gaziantep'te tartıştığı kocasını öldürdü

    Tartıştığı eşi tarafından kalbinden bıçaklanan Mehmet Taş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 06.10.2020 - 15:56
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    Gaziantep'te tartıştığı kocasını öldürdü

    Gaziantep'in Mevlana Mahallesi'nde yaşayan Mehmet ile Şenel Taş çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    KOCASINI BIÇAKLADI

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şenel Taş, evde bulunan bıçağı alıp, eşine savurdu. Aldığı bıçak darbesi ile kalbinden yaralanan Mehmet Taş, kanlar içinde yere yığıldı.

    Çocukları ve komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Gelen sağlık ekipleri Mehmet Taş'ı ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Taş, sabaha doğru hayatını kaybetti.

    Taş'ın cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Şenel Taş'ın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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