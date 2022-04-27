Haberler

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te tartıştığı yeğeni tarafından öldürdü

Gaziantep'te tartıştığı yeğeni tarafından öldürdü

Buğday tüccarı 65 yaşındaki adam, iş yerinin önünde tartıştığı yeğeni tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Katil ve babası polis tarafından gözaltına alındı.