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    Gaziantep'te tartıştığı yeğeni tarafından öldürdü

    Buğday tüccarı 65 yaşındaki adam, iş yerinin önünde tartıştığı yeğeni tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Katil ve babası polis tarafından gözaltına alındı.
    • 27.04.2022 - 16:36
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    Gaziantep'te tartıştığı yeğeni tarafından öldürdü

    Gaziantep Sanayi Mahallesi'nde buğday tüccarlığı yapan Yakup Gök (65) ile husumetli olduğu kardeşi Yahya Gök ve yeğeni Mustafa Gök arasında iş yerinin önünde tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Mustafa Gök, yanındaki tabancayı çekip amcası Yakup Gök'e ateş etti.

    Hastanede can verdi

    Tabancadan çıkan kurşunların vücuduna isabet ettiği Yakup Gök, yaralandı.

    Çağırılan ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Yakup Gök, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Gaziantep te tartıştığı yeğeni tarafından öldürdü #1

    Baba-oğul gözaltına alındı

    DHA’nın haberine göre polis, olayın ardından kaçan Mustafa Gök ile babası Yahya Gök'ü yakalayıp gözaltına aldı.


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