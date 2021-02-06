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Gaziantep'te tekeri patlayan motoru sepete oturarak sürdü

Gaziantep'te tekeri patlayan motoru sepete oturarak sürdü

Bir motosiklet sürücüsü tekeri patlak motosikleti sürebilmek için bulduğu yöntem görenleri hayrete düşürdü. Sürücü, dakikalarca sepet üzerinde oturarak, dakikalarda yoluna devam etti.