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    Gaziantep'te tekeri patlayan motoru sepete oturarak sürdü

    Bir motosiklet sürücüsü tekeri patlak motosikleti sürebilmek için bulduğu yöntem görenleri hayrete düşürdü. Sürücü, dakikalarca sepet üzerinde oturarak, dakikalarda yoluna devam etti.
    • İHA
    • 06.02.2021 - 11:41
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 12:07
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    Gaziantep'te tekeri patlayan motoru sepete oturarak sürdü

    Gaziantep’in Nizip ilçesi Pazar Cami Mahallesi’nde bir motosiklet sürücüsünün tekeri patlak sepetli motoru, motor koltuğundan değil de sepette oturarak sürmesi görenleri hayrete düşürdü.

    Tekeri patladığı için ağırlığı sepet tarafına veren sürücü, dakikalarca bu şekilde seyir etti.

    Gaziantep'te tekeri patlayan motoru sepete oturarak sürdü VİDEO

    TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

    Oturduğu sepetten motosikleti kullanan sürücünün bulduğu tehlikeli yöntem yürekleri ağza getirdi.

    Başka bir araç sürücüsünün telefonu tarafından kaydedilen görüntülerde sürücünün rahatlığı görenlere pes dedirtti.

    Uzunca bir mesafe motoru o şekilde kullanan sürücü ara sokaklara girerek, gözden kayboldu.

    Gaziantep te tekeri patlayan motoru sepete oturarak sürdü #1

    Gaziantep te tekeri patlayan motoru sepete oturarak sürdü #2

    Gaziantep te tekeri patlayan motoru sepete oturarak sürdü #3

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