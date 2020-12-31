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    Gaziantep'te telefonunu vermeyen genci dövüp, tüfekle vurdular

    Sokak ortasında yolu kesilerek 5 kişi tarafından telefonu istenen genç, direndiği için dövülerek tüfekle vuruldu. Saldırı anı, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 31.12.2020 - 11:03
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 11:13
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    Gaziantep'te telefonunu vermeyen genci dövüp, tüfekle vurdular

    22 Aralık günü, Gaziantep'te bulunan Tekstilkent Mahallesi'nde sokakta yürüdğü sırada H.A. isimli gencin yolu, 5 kişi tarafından kesildi.

    H.A. cep telefonunu isteyen gruba olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine şüpheliler H.A.'ya saldırdı.

    GENÇ ÇOCUK, TEDAVİYE ALINDI

    Gruptaki bir kişi de H.A.'ya tüfekle ateş açtı. Yaralanan H.A. yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan H.A. tedaviye alındı.

    Gaziantep'te telefonunu vermeyen genci dövüp, tüfekle vurdular VİDEO

    KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

    Polis ise kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda kimlikleri saptanan şüphelilerden 4'ü adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

    1 KİŞİ ARANIYOR

    Gözaltına alına  A.K., M.A., S.Ç. ve T.Ö., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'yağmaya teşebbüs' ve 'ateşli silahla yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine koyuldu. Polis, kaçan 5'inci şüpheliyi arıyor.

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    Gaziantep te telefonunu vermeyen genci dövüp, tüfekle vurdular #2

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    Gaziantep te telefonunu vermeyen genci dövüp, tüfekle vurdular #5

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