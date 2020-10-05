Gaziantep'te temizlik görevlileri birbirlerini bıçakladı: 1 ölü

Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan iki kişi, çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı. Kalbinden bıçaklanan 49 yaşındaki çalışan, hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Osmangazi Mahallesi'nde boş arazide Adil Taşdemir (49) ile Celal A. (23) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada Adil Taşdemir bıçak ile Celal A.'yı karın bölgesinden yaraladı.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Celal A. da yanındaki bıçak ile Adil Taşdemir'i kalbinden bıçakladı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı yaralılardan Adil Taşdemir, acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

KATİL ZANLISININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

3 çocuk babası Adil Taşdemir'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Celal A.'nın hastanede tedavisi devam ederken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.