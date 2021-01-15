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    Gaziantep'te terör gazisi, doğum gününde vefat etti

    49 yaşındaki terörle mücadele gazisi Muammer Kurt, damar tıkanıklığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, doğum gününde hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 15.01.2021 - 13:31
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    Gaziantep'te terör gazisi, doğum gününde vefat etti

     

    1996 yılında Tunceli’nin Ovacık ilçesinde jandarma uzman çavuş olarak görev yapan Muammer Kurt, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada başından yaralandı.

    Kurt tedavisinin ardından emekli olup, memleketi Gaziantep’te yaşamaya başladı.

    Muammer Kurt, 15 gün önce damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

    DOĞUM GÜNÜNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

    Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Muammer Kurt, dün 49 yaşına girdiği doğum gününde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

    CENAZESİ BAYRAĞA SARILDI

    Gazi Muammer Kurt’un cenazesi, işlemlerinin ardından tabutu Türk bayrağına sarılarak, defnedilmek üzere Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi’ne gönderildi.

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