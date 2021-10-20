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- Gaziantep'te terör propagandası yapan şahıslar gözaltına alındı
Gaziantep'te terör propagandası yapan şahıslar gözaltına alındı
Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 3 kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- İHA
- 20.10.2021 - 12:37
Gaziantep'te sosyal medya üzerinden terör propagandası yapıldığı belirlendi.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, harekete geçerek şahısların adreslerine baskın düzenledi.
3 KİŞİ TESPİT EDİLDİ
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki ekipler, DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir terör örgütlerinin propagandasını yapan 3 kişiyi yakaladı.
MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ
Başarıyla sonuçlanan operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan incelemelerde ise 1 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet toplatma kararı bulunan kitap, 4 adet dijital ele geçirildi.
Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.