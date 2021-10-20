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    Gaziantep'te terör propagandası yapan şahıslar gözaltına alındı

    Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 3 kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
    • İHA
    • 20.10.2021 - 12:37
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    Gaziantep'te terör propagandası yapan şahıslar gözaltına alındı

    Gaziantep'te sosyal medya üzerinden terör propagandası yapıldığı belirlendi.

    Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, harekete geçerek şahısların adreslerine baskın düzenledi.

    3 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

    Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki ekipler, DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir terör örgütlerinin propagandasını yapan 3 kişiyi yakaladı.

    MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

    Başarıyla sonuçlanan operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan incelemelerde ise 1 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet toplatma kararı bulunan kitap, 4 adet dijital ele geçirildi.

    Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Gaziantep te terör propagandası yapan şahıslar gözaltına alındı #1

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