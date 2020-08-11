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- Gaziantep'te tır garajına kaçakçılık operasyonu
Gaziantep'te tır garajına kaçakçılık operasyonu
Emniyet görevlileri, ihbar üzerine tır garajına kaçakçılık baskını düzenledi. Yapılan aramalarda 9 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli 1 kişi gözaltına alındı.
- AA
- 11.08.2020 - 12:13
Gaziantep’te emniyet görevlileri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.
Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube ekipleri, kendilerine gelen bir ihbarı değerlendirerek Nizip ilçesinde tır garajına baskın düzenledi.
9 BİN 30 PAKET KAÇAK SİGARA
Garajda yapılan aramalarda ekipler çeşitli yerlere siyah çöp poşetleri içinde gizlenmiş 9 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Baskında bir şüpheli gözaltına alınarak hakkında 5607 SKM kapsamında işlem başlatıldı.
Gaziantep'te tır garajına kaçakçılık operasyonu VİDEO