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    Gaziantep'te tır garajına kaçakçılık operasyonu

    Emniyet görevlileri, ihbar üzerine tır garajına kaçakçılık baskını düzenledi. Yapılan aramalarda 9 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli 1 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 11.08.2020 - 12:13
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    Gaziantep'te tır garajına kaçakçılık operasyonu

    Gaziantep’te emniyet görevlileri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

    Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube ekipleri, kendilerine gelen bir ihbarı değerlendirerek Nizip ilçesinde tır garajına baskın düzenledi.

    9 BİN 30 PAKET KAÇAK SİGARA

    Garajda yapılan aramalarda ekipler çeşitli yerlere siyah çöp poşetleri içinde gizlenmiş 9 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Baskında bir şüpheli gözaltına alınarak hakkında 5607 SKM kapsamında işlem başlatıldı.

    Gaziantep'te tır garajına kaçakçılık operasyonu VİDEO


    Gaziantep te tır garajına kaçakçılık operasyonu #1

    Gaziantep te tır garajına kaçakçılık operasyonu #2

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