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Emniyet görevlileri, ihbar üzerine tır garajına kaçakçılık baskını düzenledi. Yapılan aramalarda 9 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep’te emniyet görevlileri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube ekipleri, kendilerine gelen bir ihbarı değerlendirerek Nizip ilçesinde tır garajına baskın düzenledi.

9 BİN 30 PAKET KAÇAK SİGARA

Garajda yapılan aramalarda ekipler çeşitli yerlere siyah çöp poşetleri içinde gizlenmiş 9 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Baskında bir şüpheli gözaltına alınarak hakkında 5607 SKM kapsamında işlem başlatıldı.

Gaziantep'te tır garajına kaçakçılık operasyonu VİDEO





