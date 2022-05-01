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    Gaziantep’te, tırda 110 kilodan fazla esrar bulundu

    Narkotik ekipleri, uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen tırda yaptığı aramalarda poşetler içerisine gizlenmiş 111 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.
    • 01.05.2022 - 13:13
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    Gaziantep’te, tırda 110 kilodan fazla esrar bulundu

    Gaziantep’te, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisinin ardından harekete geçti.

    DHA’nın haberine göre; uyuşturucu taşıdığı tespit edilen tır ekipler tarafından takibe alındı.

    Eğitimli köpekle arama yapıldı

    Otoyolda durdurulan tırda eğitimli köpekle yapılan aramalarda, dorsedeki poşetler içerisinde 111 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

    Şoför tutuklandı

    İsmi açıklanmayan şoför gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tır şoförü, 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve nakletme' suçundan tutuklandı.

    Gaziantep’te, tırda 110 kilodan fazla esrar bulundu #1

    Gaziantep’te, tırda 110 kilodan fazla esrar bulundu #2

    Gaziantep’te, tırda 110 kilodan fazla esrar bulundu #3


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