Trafikteki kavgayı ayırmak isterken darbedilen öğrenci, 1 saat sonra aynı kişiler tarafından bıçaklanarak yaralandı. Öğrencinin korunmak için girdiği kuru yemişçiden çıkarılma anı, kameraya yansıdı.

5 Mart günü Gaziantep'teki Konak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde Hakan Şahin ve arkadaşı dışarıda dolaştığı sırada bir trafik kazası olduğunu ve kaza yerinde kavga olduğunu gördü.

Kavgayı ayırmak isteyen Hakan Şahin, kalabalık bir gurup tarafından darp edildi.

Çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtulan Şahin, olaydan 1 saat sonra arkadaşını eve götürmek istediği sırada aynı grup tarafından yeniden saldırıya uğradı.

BIÇAKLA YARALANDI

Kendisini korumak için bir kuru yemiş dükkanına sığınan Şahin, zorla çıkarılarak kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla yaralandı. Kanlar içinde yerde hareketsiz yatan Şahin'i görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gaziantep'te trafik kavgasını ayıran öğrenci bıçaklandı ViDEO

SALDIRGANLAR ARANIYOR

İhbarla gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şahin'i 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

"YARDIM ETMEK İSTEMİŞTİM"

Hakan Şahin, kendilerine saldıran kişileri tanımadığını ve trafikte darbedilen bir kişiye yardım etmek için olaya müdahil olduğunu söyledi. Olaydan 1 saat sonra arkadaşını bırakmaya giderken yine aynı caddede de aynı kişiler tarafından saldırıya uğradığını ifade eden Şahin, "Arkadaşımla buluşmak için evden çıkmıştım. Yolda giderken bir kaza olduğunu gördük. Trafik kazasında yaşlı bir amcayı kaza yapan taraflar darbediyordu ve arkadaşım vicdanen kendisini rahatsız hissetti ve onları ayırmak için gitti. Arkadaşımı da darbetmeye başladılar. Ben de arkadaşımı ayırmak için müdahil oldum ve beni de darbettiler. Sonra bizi ayırdı çevredekiler. Olayın üzerinden bir saat kadar geçti. Eve gelmiştik. Sonra ben arkadaşımı evine kadar bırakmak için ona eşlik ettim ve evden çıktık. O sırada yolda gitmemişler ve bizi gördüler bize saldırmaya başladılar. Kendimizi bir kuru yemiş dükkanına attık. Bizi dükkanın içinden yaka paça sürükleyerek çıkarttılar ve darbetmeye başladılar. Sonra dışarı çıkarınca beni bıçakladılar. O sırada bir ses duydum 'alın götürün bunu öldürün' diyordu birisi. Daha sonra çevredekiler ayırdı. Ambulans geldi ve beni hastaneye götürdüler. Bana saldıranlar iki arabadan indiler ve yaklaşık 10-15 kişilerdi. Canice saldırdılar. Bu şahısların cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Hakan Şahin'in ablası Selenay Şahin ise kardeşinin suçsuz yere darbedildiğini ve ölümden döndüğünü belirterek, suçluların yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

"BIÇAKLANMA ANINI GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"

Selanay Şahin, "Evde oturuyorduk. Kuru yemişçiden birileri aradı ve kardeşimin bıçaklandığını söylediler. Çok korktuk. Olay yerine gittiğimizde kardeşim kanlar içindeydi. Kardeşimin bıçaklandığı anın güvenlik görüntülerini görünce sinir krizi geçirdim. Bir insana bu kadar saldırılmamalı. Saldıranların gözü dönmüş. Bu benim kardeşimin başına geldi ve ölümden döndü. Başka birilerinin başına da gelmesin istiyoruz. Suçluların bulunmasını istiyoruz. Kardeşime saldırı anı görüntülerle mevcut ve kardeşim için adalet istiyorum. Kardeşim ölebilirdi" diye konuştu.













