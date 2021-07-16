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    Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü

    Aynı istikamete giden otomobil ile kamyonet çarpışarak, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, kamyonetin kasasında yüklü olan ayakkabı tabanları ise yola döküldü.
    • İHA
    • 16.07.2021 - 18:44
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    Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü

    Gaziantep-Nizip yolu Küllü Mahallesi mevkisinde, A.M. kontrolündeki 06 BUP 447 otomobil, sollamaya çıktığı esnada aynı yönde seyir halinde olan 23 AAD 084 plakalı kamyonete çarptı.

    Çarpma sonucu otomobil ile kamyonet savrularak, şarampole yuvarlandı.

    İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI

    Kamyonetin kasasında yüklü ayakkabı tabanları ise yola saçıldı.

    Kamyonetle otomobilin hurdaya döndüğü kazada, yaralanan iki şoföre ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

    İhbar üzerine olay yerine, çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin sürücüsü A.M.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, B.Ç. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü VİDEO

    Gaziantep te trafik kazası: 2 ölü #1

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Hastaneye kaldırılan kamyonetin sürücüsü B.Ç. ise hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Kazada ölen A.M. ile B.Ç.’nin cenazeleri, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Arıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Gaziantep te trafik kazası: 2 ölü #2

    Gaziantep te trafik kazası: 2 ölü #3

    Gaziantep te trafik kazası: 2 ölü #4

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