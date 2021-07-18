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Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı
Otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 18.07.2021 - 09:54
- Güncelleme : 18.07.2021 - 09:59
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Ömer Ö. idaresindeki 06 BHY 141 plakalı otomobil ile Muhammet S. idaresindeki 31 MA 4792 plakalı kamyonet çarpıştı.
AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ YARALANDI
Kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobil sürücüsü ve aynı araçta bulunan Esma Ö., Hatice Ö., Selim Ö. ve Elif S. M. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı ViDEO