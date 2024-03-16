Gaziantep'te trafikte silahlı çatışma: Araçlar ve evler isabet aldı

İHA
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde iki araçtaki şahıslar arasında trafikte başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.
Çatışma sırasında araçlardan rastgele çevreye ateş edildi.
O sırada bölgede büyük korku ve panik yaşanırken ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralı kimsenin olmadığı belirlendi.
Şüpheliler aranıyor
Polis ekiplerinin ilk incelemesinde ise çevredeki pek çok araç ile bazı evlere mermi isabet ettiği tespit edildi.
Olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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