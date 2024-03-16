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Gaziantep'te trafikte silahlı çatışma: Araçlar ve evler isabet aldı

Gaziantep'te trafikte silahlı çatışma: Araçlar ve evler isabet aldı Gaziantep'te iki grup arasında trafikte başlayan tartışma seyir halindeyken silahlı çatışmaya dönüştü. Kurşunların araçlar ile evlere isabet ettiği olayda şans eseri kimse yaralanmadı.