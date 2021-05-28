Gaziantep'te trafodan düşen çocuk yaralandı

Gaziantep'te dengesini kaybederek trafodan düşen Suriye uyruklu Yasin Handan, hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep Karagöz Mahallesi'nde yaşayan 1 yaşındaki Yasin Handan, kardeşleri tarafından trafo üzerine çıkarıldı. Handan, burada oynamaya başladı.

KAFASI ZEDELENDİ

Burada oynamaya başlayan Yasin, dengesini kaybederek, kaldırıma düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, minik Yasin'i ambulansla hastaneye götürdü.

Acil serviste kafasında zedelenme tespit edilen Yasin Handan, 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

"ÇOK ŞÜKÜR İYİ"

Yakınlarını korkutan küçük Yasin'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Musa Handan, "Oğlum oyun oynadığı sırada yüksekten düşmüş. Daha sonra hastaneye götürülmüş. Biz de sonradan öğrenerek hastaneye gittik. 2 gün hastanede kalıp, tedavileri yapıldıktan sonra taburcu oldu. Çok şükür, şu an durumu iyi." dedi.

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DÜŞME ANI KAMERADA

Öte yandan minik Yasin'in düşme anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Yasin Handan'ın kaldırıma düştüğü ve bu sırada park halindeki otomobilin yanında duran kişinin şaşkınlık yaşadığı anlar yer aldı.



