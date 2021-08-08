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    Gaziantep'te tramvay çarpan 17 yaşındaki Deniz, yaşamını yitirdi

    Tramvayın çarpmasıyla yaralanan Ekinci, hastanede 10 günlük tedaviye rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 08.08.2021 - 14:37
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 14:47
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    Gaziantep'te tramvay çarpan 17 yaşındaki Deniz, yaşamını yitirdi

    Gaziantep'te raylardan karşıdan karşıya geçmek isterken düşen ve tramvayın çarpmasıyla ağır yaralanan Deniz Ekinci, yaşam mücadelesini kaybetti.

    30 Temmuz'da İbni Sina Mahallesi'nde yaşanan kazada, kuaförde çalışan Ekinci, karşıya geçmek istediği sırada tramvay hattındaki raylara ayağı takılıp yere düştü.

    YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI

    Bu sırada gelen tramvay, 17 yaşındaki Deniz'e çarptı. Durumu fark edenlerin çağırdığı ambulansla Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ekinci, yoğun bakımda tedaviye alındı.

    Gaziantep'te tramvay çarpan 17 yaşındaki Deniz, yaşamını yitirdi VİDEO

    10 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

    Deniz Ekinci, 10 günün sonunda, bu sabah, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ekinci'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

    Gaziantep te tramvay çarpan 17 yaşındaki Deniz, yaşamını yitirdi #1

    Gaziantep te tramvay çarpan 17 yaşındaki Deniz, yaşamını yitirdi #2

    Gaziantep te tramvay çarpan 17 yaşındaki Deniz, yaşamını yitirdi #3

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