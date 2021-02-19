Yeğenini yanlışlıkla vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen amca polis ekiplerine teslim oldu.

Gaziantep’te yaşayan Ali K. (20), ağabeyi Bilal K. (35) ve yeğeni Fatih K. (6) aynı evde yaşıyordu.

Sabah saatlerinde erken uyanan Ali K., evde bulunan av tüfeğini temizlemeye başladı. Ali K.’nın temizlediği av tüfeği bir anda ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar ise aynı odada uyumakta olan yeğeni Fatih K.’nin karın bölgesine isabet etti.

AMCASI YANLIŞLIKLA VURDU

Yaşanan olayın ardından sesleri duyan vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri amcası tarafından yanlışlıkla vurulan Fatih K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Amcası tarafından yanlışlıkla öldürülen Fatih K.’nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep'te tüfeğini temizlerken 6 yaşındaki yeğenini vurdu VİDEO

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cenaze yapılan otopsi işlemlerinin ardından kırsal Küllü Mahallesi’nde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Cenazeyi teslim alan küçük çocuğun yakınları sinir krizleri geçirerek tabutuna sarıldı. Bir yakını cenaze aracının arkasından, "Onu götürmeyin, götürmeyin. Benimle kalsın" diyerek feryat etti.

KAÇAN AMCA TESLİM OLDU

Yaşanan olayın ardından olay yerinden panikle kaçan amca Ali K.’yi yakalamak için polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Yeğeninin ölümüne neden olan amca öğle saatlerinde polis ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.









