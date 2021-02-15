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- Gaziantep'te tüfekle oynayan çocuk arkadaşını öldürdü
Gaziantep'te tüfekle oynayan çocuk arkadaşını öldürdü
Tüfekle oynayan Y.Ü.'nün yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu yaralanan Enes Ali Aydın, hayatını kaybetti.
- DHA
- 15.02.2021 - 15:00
- Güncelleme : 15.02.2021 - 15:19
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde vakit geçiren iki arkadaş, evde bulunan pompalı tüfekle oynamaya başladı.
13 yaşındaki Y.Ü.'nün yanlışlıkla tetiğe dokunmasıyla tüfekten çıkan saçmalar, 12 yaşındaki Enes Ali Aydın'ın vücuduna isabet etti.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Enes Ali Aydın’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Enes Ali Aydın’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ARKADAŞI VE BABASINA GÖZALTI
Jandarma ekipleri, olayın ardından Yılmaz Ü. ve ismi öğrenilemeyen babasını gözaltına aldı.