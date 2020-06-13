Gaziantep'te tüfekle oynayan çocuk kardeşini vurdu

Nizip ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle oynarken kardeşini başından vurarak öldürdü.

Gaziantep Nizip ilçesinin Yağmuralan köyünde Hüseyin K. (15) ile kardeşi Berat K. (13) ellerindeki av tüfeği ile şakalaşmaya başladı.

İki kardeş kendi aralarında eğlendiklerini düşünürken bir anda Hüseyin K.'nin elindeki tüfek ateş aldı ve saçmalar Berat K.'nin başına isabet etti.

HASTANEDE CAN VERDİ

Yaralanan Berat K., hemen Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 13 yaşındaki Berat K., hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.